Алсу впервые высказалась о «разводе» с Яном Абрамовым

Певица Алсу в ходе интервью Наталье Подольской на YouTube-канале «Ваша Наташа» заявила, что слухи в соцсетях о ее возможном разводе с бизнесменом Яном Абрамовым «не имеют отношения к правде».

Исполнительница отметила, что следует доверять только ее рассказам об изменениях в личной жизни, планах, событиях.

«Все, что придумывают, даже, может быть, коллеги где-то что-то обсуждают, это не имеет никакого отношения к правде», — пояснила Алсу.

По словам артистки, они с мужем нередко обсуждают будущее дочерей, их возможных избранников. В этих разговорах она настаивает на том, чтобы девушки выбрали тех молодых людей, которые придутся им по сердцу.

Певица уточнила, что для нее не важно, какой национальности будет зять. Главное в этом вопросе, добавила она, чтобы он обладал правильными человеческими качествами.

Ранее сообщалось, что Алсу всегда очень аккуратно делится с поклонниками деталями своей личной жизни, оберегает своих близких от слишком пристального внимания.