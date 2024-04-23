Бабкина перепела Инстасамку

Певица Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» перепели хит рэперши Инстасамки «За деньги — да». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Ем каравай, когда я хочу. Я не завожусь, но за гусли — да. Мой продюсер говорит, что я звезда. Кстати, кто не знает, мой продюсер — я», — говорится в тексте.

Бабкина спела кавер на песню Инстасамки во время концерта на ВДНХ в Москве. Народная артистка изменила хит рэперши на свой манер. В песне звучат народные мотивы, а в тексте — много отсылок на славянский быт. В номере певица отказывается от денег, предпочитая гусли.

«Это я в бане, здесь я отдыхаю. Люблю дубовый веник и это не скрываю. Все в моем ансамбле за собой не замечают. Видят мой кокошник и повторяют», — спела артистка.

Инстасамка (Дарья Зотеева — настоящее имя) пока не прокомментировала выступление Бабкиной.