Кормухина объяснила провокационное поведение Пугачевой

Певица и заслуженная артистка России Ольга Кормухина в одном из недавних интервью сообщила, что на провокационные поступки и заявления Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой большое влияние оказывают «хозяева». По мнению исполнительницы, они есть у каждого артиста, который решил покинуть Россию.

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— И у Пугачевой, и Бориса Гребенщикова* есть хозяин. Поверьте мне, у каждого из них. Я их давно и хорошо знаю. Хозяину даже не нужно давать команды — люди знают, чего он от них ждет, и упреждают его желания, — заявила Кормухина.

Певица также рассказала, что нейтрально относится к тем, кто принял решение покинуть РФ после начала спецоперации, передает «АиФ».

В свою очередь актер театра и кино, сценарист и режиссер Борис Галкин оценил поведение Пугачевой и отметил, что недавние высказывания исполнительницы по поводу России и ее экс-коллег по сцене ужасны и соответствуют ожиданиям ее нового окружения. Он отметил, что отрицательно высказываться о России было для нее обязательным условием, навязанным Западом.

Певец Филипп Киркоров прокомментировал решение звезд уехать из страны, сказав, что ему обидно терять друзей.

*Внесен в список иностранных агентов.