Участники «Би-2» подали документы на получение молдавского гражданства

Несколько участников российской рок-группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава администрации президента республики Адриан Балуцел.

По его словам, вместе с музыкантами заявления подали и члены их семей. При этом он не раскрыл, кто именно решил получить молдавский паспорт.

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«Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании», — добавил он.

Бэлуцел добавил, что заявление передадут президенту Майе Санду, а документы рассмотрят в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах Молдавии».

Ранее весь состав «Би-2» задержали после одного из концертов в Таиланде. Артисты не получили разрешение на проведение концертов, приехав в страну не по рабочей, а по туристической визе. Позднее их депортировали в Израиль. Фронтмен Лева* (настоящее имя Егор Бортник, признан иностранным агентом) отправился туда чуть раньше, поскольку является гражданином еврейского государства.

*признан иностранным агентом