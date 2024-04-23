Новый супруг Булановой задолжал приставам около девяти миллионов рублей

Супруг певицы Татьяны Булановой и бизнесмен Валерий Руднев имеет задолженности пред кредитными организациями и налоговой на сумму в порядка 9 миллионов рублей. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По ее данным, после свадьбы на исполнительнице предприниматель сделал ей дорогой подарок в виде кольца от известного ювелирного бренда. После этого Руднев подарил Булановой ресторан в центре города.

Однако позднее стало известно, что бизнесмен имеет задолженность перед налоговой в размере более чем в 740 тысяч рублей. Кроме того, Руднев также набрал кредитов суммарно на 8,9 миллиона рублей, следует из материала.

Артистка 2 июня 2023 года сыграла свадьбу с экс-теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым. Недавно Буланова призналась, что хочет родить от нового мужа, но афишировать деликатное положение певица не планирует. Среди прочего артистка призналась, что ее предыдущие браки действительно были проблемными, и объяснила, что послужило поводом для разводов.

Буланова также сообщила, что ее новый муж не хочет жить в одной квартире с их общим ребенком.