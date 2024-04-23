Дженнифер Лопес избавилась от своего элитного жилья в Нью-Йорке

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес на днях стала значительно богаче. Как передает издание SheKnows, артистка продала свою элитную жилплощадь в Нью-Йорке, в районе Мэдисон-Сквер-Парк. Уже бывший пентхаус звезды, имеющий два этажа, был выставлен на продажу еще семь лет назад. Тогда стоимость квартиры была около 27 миллионов долларов. Фото жилплощади размещены на портале Spltnk.

Личность нового владельца жилья Джей Ло не раскрывается, но, судя по всему, человек, готовый заплатить за квартиру 25 миллионов долларов, весьма богат. В издании уточнили, что покупатель платит такие деньги еще и за эксклюзивность объекта. После продажи квартиры Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Сети новое видео. Певица запечатлела свой танец в платье нежно-кремового цвета. В подписи к ролику счастливая артистка объяснила, что «мамочка идет на вечеринку».

Ранее WomanНit пообщался с врачом-косметологом Ланой Аббасовой относительно пластики Дженнифер Лопес. Подробнее об этом читайте в нашем материале.