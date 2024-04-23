«У них соревнования между собой»: Гуф высказался о бывших женах

Российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) рассказал о взаимоотношениях с бывшими супругами. Соответствующий пост появился в его микроблоге.

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Недавно музыкант впервые за долгое время встретился с экс-женами – сначала с танцовщицей Юлией Королевой и их общей дочерью, а затем – с блогершей Айзой-Лилуной Ай и сыном Сэмом. После встреч артист поспешил поделиться впечатлениями со своей аудиторией.

«Я обожаю своих детей и готов на все ради них (ну почти). Но когда у тебя такие непростые бывшие жены, все становится гораздо "интереснее". У них как будто соревнования между собой», — написал Гуф.

Рэпер также признался, что постарается больше никогда не жениться.

«Никогда не говори никогда. Но я очень постараюсь больше никогда не жениться. Аминь», - заключил он.

Напомним, в декабре 2021 года Гуф женился на танцовщице Юлии Королевой. В мае 2022-го у пары родилась дочь Тина. В апреле 2023-го артист заявил, что разводится с женой. При этом музыкант отметил, что будет участвовать в жизни их дочери. Вскоре рэпер и танцовщица воссоединились, но ненадолго. В октябре 2023-го Гуф и Королева официально развелись.