Бузова удивила Диброва пикантным вопросом

Певица Ольга Бузова рассталась с блогером Давой больше трех лет назад. С тех пор ей приписывали романы с разными знаменитостями, однако официально исполнительница не вступала в отношения. В недавнем выпуске шоу «Это нормально?» Бузова неожиданно задала провокационный вопрос телеведущему Дмитрию Диброву.

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— Дмитрий, вы сможете меня удовлетворить? — спросила певица, когда в студию занесли полиграф.

На этот провокационный вопрос Дибров ответил положительно. Он добавил, что любит работать с Бузовой, а особенно телеведущему нравится «ее задняя часть». Стоит отметить, что полиграф не распознал в словах Диброва ложь.

Также полиграф подтвердил, что интимной близости у певицы не было три года. Бузова призналась, что она не прочь восстановить отношения с кем-то из бывших возлюбленных.

Зрители проекта «Это нормально?» с каждым новым выпуском все больше узнают о его ведущих — певице Ольге Бузовой и шоумене Дмитрии Диброве. Например, в новом эфире ведущий шокировал гостей своей позицией в вопросе свободных отношений.

Бузова давно мечтает создать собственную семью, стать супругой и матерью. При этом, по словам знаменитости, перед ней никогда не будет стоять выбор между карьерой или бытом. В декабре видеоблогер и практикующий психолог Вероника Степанова рассказала, почему у исполнительницы долгое время не получается построить крепкие отношения.