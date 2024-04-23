Экс-участник группы «Чай вдвоем» рассказал о подставе на «Маске»

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер признался, что «не ожидал подставы» от своего коллеги Кирилла Туриченко, который был приглашенным членом жюри на шоу «Маска». Слова артиста передает «СтарХит».

«Прямо в день съемки мы случайно встретились на репетиционной базе. И тут он видит меня и говорит: «А ты сегодня едешь на «Маску»?» Меня вообще сложно застать врасплох, но в этот раз что-то пошло не так, я начал жутко наигранно отвечать», — признался исполнитель.

Он добавил, что по итогу Туриченко сразу же узнал его на сцене, пусть артист и пытался всячески обмануть коллегу. По словам Клявера, солист «Иванушек International» настоял на своем на проекте. Хотя большинство членов жюри считали, что за маской Щенка скрывается Жан Милимеров, в том числе давно знакомые с Клявером певица Валерия и Филипп Киркоров. Впрочем, признался Клявер, его не узнала на «Маске» даже мать.

Накануне сообщалось, что в новом выпуске шоу «Маски» членам жюри удалось разоблачить Щенка. Им оказался Денис Клявер. Участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что пытался выдать себя за певца Жана Милимерова. По словам Клявера, он очень рад, что ему удалось так долго участвовать в телешоу, — артист выбыл на стадии полуфиналов.