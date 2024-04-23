Лолита вернется на ТВ после «голой» вечеринки

Певица Лолита Милявская впервые после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой вернется на ТВ. Об этом сообщает mk.ru.

Певица стала ведущей нового шоу «ВИА Суперстар!» на одном из федеральных каналов. Каждый день в шоу будет новая тема, например, «Дискотека» или «Мировой шлягер», артистов и ведущих будут наряжать соответственно теме.

Один из участников шоу, солист группы «Форум» Сергей Рогожин заявил, что все артисты, занятые в проекте, с интересом ожидали их с Лолитой встречи на съемочной площадке — он высказывался относительно ее появления на «голой» вечеринке.

«Встретились мы абсолютно нормально, все лояльно. Мы с Лолитой одногодки, и я не ее папа, чтобы ставить ей оценку», — сказал он.

По мнению Рогожина, Милявская делала для себя искренние выводы.

«Она не ездила специально на Донбасс чтобы отмыться. Она просто хорошо делает свою работу: Лолита — хорошая ведущая, на нее интересно смотреть», — отметил музыкант, призвав не клеймить человека всю жизнь, если он «все понял».

В конце декабря 2023-го Анастасия Ивлеева попала в скандал из-за «голой вечеринки». Блогер организовала в московском клубе Mutabor мероприятие, на которое, согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. На тусовке присутствовали около 170 человек, в том числе популярные артисты.

После вечеринки общественники обрушились на гостей и организаторов вечеринки с критикой. Многие участники мероприятия, включая саму блогера, извинились, однако этого оказалось недостаточно. Звезды столкнулись с отменами концертов, разрывами рекламных контрактов, некоторых из них вырезали из новогодних эфиров и премьер. Кроме этого, как писал Mash, участников «голой вечеринки» попросили в срочном порядке разобраться со своими налогами. В ином случае им грозила проверка.