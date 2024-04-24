Канье Уэст предложил Мишель Обаме секс втроем

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст заявил о желании заняться сексом втроем со своей женой, дизайнером Бьянкой Цензори, и женой 44-го президента США Мишель Обамой. Его слова приводит PageSix.

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На вопрос о том, с кем бы Уэст хотел заняться групповым сексом, он ответил, что выбрал бы жену Барака Обамы.

«Мишель Обама», — ответил Уэст после нескольких мгновений размышлений. Затем он рассмеялся и добавил: «Надо ******** жену президента».

Основатель Yeezy не объяснил причину своего выбора. «Я не думаю, что это правильный ответ, но это ответ на сегодня», — сказал ведущий подкаста The Download Джастин Лабой.

Ранее стало известно, что Канье Уэст запланировал открытие собственной порностудии.