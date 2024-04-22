Собчак прокомментировала появление на суде в Казахстане

Телеведущая Ксения Собчак опровергла обвинения казахстанских журналистов о том, что она имела привилегированное положение на суде по делу бывшего министра национальной экономики республики Куандыка Бишимбаева, который забил до смерти свою жену Салтанат Нукенову. Свой ответ она разместила у себя в Telegram-канале.

Собчак отметила, что ряд СМИ Казахстана и России обвинили ее в привилегированном положении на суде по делу Бишимбаева, заявляя, что она и ее команда «сидели на местах для защиты, когда другие журналисты стояли». На этом фоне телеведущая указала, что уже давно занимается данной темой, начав освещать ее с первых дней. В качестве доказательств она привела в посте несколько статей по этой теме.

«Мы снимаем про это большую историю и освещаем процесс как независимые журналисты, мы ни с кем не связаны. Нас не приглашала в суд ни одна из сторон — защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели», — заключила Собчак.

Напомним, что дело Бишимбаева, которое вызвало большой общественный резонанс, рассматривается в суде с 11 марта. Экс-министра обвиняют по статьям об убийстве с особой жестокостью и истязаниях, ему грозит пожизненный срок. Бишимбаев своей вины не признает.

Собчак заметили на суде в Казахстане

При этом на фоне рассмотрения дела экс-министра 15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал пакет документов, ужесточающих наказание за домашнее насилие.