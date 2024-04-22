Умер бас-гитарист групп "Черный кофе" и "Круиз" Юрий Махин

В Москве в возрасте 69 лет скончался музыкант Юрий Махин, бас-гитарист первых составов групп "Черный кофе", "Круиз", "Динамик". С 2007 года он служил инспектором оркестра Московского театра оперетты.

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В некрологе театра указано, что прощание состоится 24 апреля в крематории на Николо-Архангельском кладбище.

Юрий Махин окончил знаменитую Гнесинку по классу бас-гитары, долгое время преподавал, а также работал солистом-инструменталистом на киностудии "Мосфильм". В 2020 году выпустил сольный альбом "Верю в себя".