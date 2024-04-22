Критик Соседов заявил, что Лолиту вернули на ТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что 60-летнюю певицу Лолиту вернули на ТВ. Она будет ведущей шоу «ВИА Суперстар».

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Подробности приводит сайт mk.ru.

«Лолиту вернули на ТВ. Лолита – это очень сильный человек, и сломить ее не смогут никакие плутовки», - заявил Соседов и добавил, что «она ни перед кем не провинилась».

Соседов призвал не глумиться над бедами талантливых людей. Он напомнил, что у певицы «полностью накрылся» юбилейный тур, который был запланирован на лето. Вместе с тем он призвал не злорадствовать над проблемами других.

Солист группы «Форум» Сергей Рогожин рассказал, что после участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой «голой она на сцену не выходит». Он отметил, что артистка хорошо делает работу, а клеймить ее не имеет смысла, считает музыкант. Рогожин выразил уверенность, что певица сделала выводы и «все прекрасно понимает».

Ранее Лолита рассказала, что певица Алла Пугачева «влепила» за участие в мероприятии Ивлеевой. Примадонна призывала быть умнее в ее возрасте.