Молодой муж Булановой задолжал почти 9 млн рублей приставам

Муж российской певицы Татьяны Булановой бизнесмен Валерий Руднев задолжал приставам почти 9 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Руднев занимается ресторанным бизнесом в Москве и Санкт-Петербурге. При этом у бизнесмена есть внушительные долги — к февралю 2024 года Руднев задолжал налоговой службе 743 273 рубля. Кроме того, у предпринимателя есть долг перед судебными приставами. Согласно сайту ФССП, Руднев должен около 8,9 миллиона рублей за кредиты и штрафы ГИБДД.

Ранее Буланова рассказала о том, готова ли она родить ребенка от Руднева.