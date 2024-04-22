«Пугачева им совсем не мама», — Худяков разоблачил тайну рождения Лизы и Гарри

Алла Пугачева очень часто провоцирует публику на создание слухов. Одна из наиболее интересных и животрепещущих тем — это ее позднее материнство. Лиза и Гарри уже большие, но общественность не прекращает рассуждать о том, как дети появились на свет. И, хотя, звездные родители не скрывают, что воспользовались услугами суррогатной матери, сохранив генетику Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, но не все в это верят.

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Бывший депутат Госдумы Худяков, например, сомневается в том, что Примадонна вообще имеет к детям отношение генетически. Предположение о том, что при планировании беременности были взяты чужие материалы, возникло у деятеля из-за того, что Примадонна давно заморозила яйцеклетки. Она кажется Худякову слишком фантастичной.

«Пугачева им совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал», — делится своим мнением он.

Более того, Роман намекал, что совершенно ясно, кто на самом деле является мамой детишек, но не стал называть фамилию. Любопытно, что на эти домыслы ответила бы сама Алла Борисовна? *признан иностранным агентом на территории Российской Федерации