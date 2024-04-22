Ургант вернулся на сцену

Актер и телеведущий Иван Ургант выступил со своей группой Grisha Urgant на дне рождения 25-летней журналистки Ксении Китаевой. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Антиглянец».

На видео можно заметить, что Ургант отрастил усы. Канал назвал его выступление с группой «очень душевным». Коллектив исполнил несколько своих песен, в том числе «Усы и гитары» и «Просто дружим».

«Ждем его возвращения хотя бы в качестве певца», — добавил «Антиглянец».

Напомним, что Ургант исчез из эфира весной 2022 года. Позже стало известно, что он уехал отдохнуть. Теперь же сообщается, что Ургант может вернуться на телевидение осенью 2024 года. С таким прогнозом выступил телекритик Александр Горбунов.