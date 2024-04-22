Кормухина объяснила, почему не считает Шнурова музыкантом

Заслуженная артистка России, рок-певица Ольга Кормухина объяснила, почему не считает лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова музыкантом. Ее цитирует aif.ru.

По словам Кормухиной, она не представляет себе образованного и интеллектуального человека на концерте Шнурова.

«Для меня, например, интеллектуал — это человек, который понимает, что Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) — это не выдающийся писатель, Никас Сафронов, как бы я к нему ни относилась, не выдающийся художник. И Шнуров не выдающийся музыкант», — сказала она, заявив, что у Шнурова якобы нет уважения к своей профессии.

Певица также указала на нецензурные стихи Александра Пушкина, который, уверена она, не спешил обнародовать такие произведения.

«Да, можно хулиганить, иногда падать, выругаться в сердцах, когда по-другому не понимают, можно из хулиганства, рассказывая анекдот (хотя я считаю, что и этого допускать нельзя), вставить матерное словечко. Но когда ты обнародуешь такие вещи, это уже говорит о степени твоего цинизма — а цинизм и интеллект, тот интеллект, который я имею в виду — вещи несовместные», — заключила она.

Накануне Кормухина стала членом Союза десантников России, а также артистку наградили медалью «За участие в специальной военной операции».

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