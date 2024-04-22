Гуф встретился с сыном, который не хотел его видеть

Ранее мальчик заявлял, что не общается с отцом

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Рэпер Алексей Долматов (Гуф) решил уведеться со всеми своими детьми. Недавно он появился на прогулке с дочкой Тиной от Юлии Королевой, а теперь поделился в соцсетях фотографией с Сэмом от Айзы Лилуны Ай. На фотографии отец и сын сидят рядом обнявшись и улыбаются. Сэм выглядит счастливым, хотя ранее заявлял, что больше не будет общаться с Гуфом.

Ранее блогерша рассказывала, что мальчик не желает видеть отца, потому что нестабильное поведение Долматова его расстраивает. Как отец, он не удовлетворял потребности сына в любви и поддержке. В результате мальчик решил отстраниться.