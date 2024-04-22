Известный советский актер обвинил Пугачеву в игре против России

Известный советский актер, заслуженный артист России Борис Галкин обвинил эстрадную певицу Аллу Пугачеву в ведении «плохой игры» против России. Своим мнением он поделился в разговоре с Aif.ru.

«Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов — когда хоть что-нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови, на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь», — отреагировал Галкин на высказывание Пугачевой, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.

Актер считает, что Примадонна «отрабатывает западную повестку», в основе которой лежит русофобия. Он подчеркнул, что исполнительнице следовало бы молчать после отъезда из РФ.

«Плохо говорить про Россию ей надо обязательно, потому что это отметит ее окружение и люди новые, которые ее там почитают и уважают, они за это поставят ей восклицательный знак — ох, как лихо сказано! <...> И еще раз ее вызовут на бис за такое очень острое, точное, краткое, смелое высказывание. Это ее цель», — заявил артист.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как Алла Пугачева изменяла ему в браке.