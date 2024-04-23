Екатерина Варнава приобрела элитную недвижимость в Грузии

Актриса Екатерина Варнава приобрела недвижимость в Грузии - апартаменты в городе Гонио, расположенном на берегу Черного моря всего в 14 километрах от Батуми.

Как пишет МК, квартира находится в строящемся комплексе Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, который представляет собой пятизвездочный отель с полной инфраструктурой.

По данным портала Voice, стоимость приобретенных Варнавой апартаментов составила 170 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей).

Также в этом комплексе апартаменты приобрели другие известные личности. Соседями Варнавы станут музыкан Андрей Макаревич* и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее "СП" писала, что известная российская телеведущая Анфиса Чехова осталась без денег в Дубае, охваченном природной стихией.

* Минюст России внёс Андрея Макаревича в реестр физлиц-иноагентов