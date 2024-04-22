Стало известно о подаренной Агутиным сестре квартире

Сестра певца Леонида Агутина Ксения рассказала, что он подарил ей квартиру в Подмосковье. Информацией об этом она поделилась в эфире программы «Звезды сошлись».

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У Ксении и Леонида общий отец. Женщина рассказала, что часто бывает в гостях у звездного брата, и отметила гостеприимство и кулинарные таланты его жены, певицы Анжелики Варум. Ксения, работающая социальным работником и воспитывающая двоих детей в одиночку, сообщила, что родственник не раз помогал ей и добавила, что он вместе с отцом «скинулся» на покупку трехкомнатной квартиры в подмосковном Видном, которая ей приглянулась.

Площадь жилья составляет 70 квадратных метров. Кухня в квартире выполнена преимущественно в белом цвете, акцентом на фоне которого служат стулья изумрудного оттенка, спальня — в коричневом, прихожая — в сером, а одна из детских комнат обклеена обоями с черными надписями на белом фоне. Большая часть мебели в квартире, в том числе кухонный гарнитур и обеденный стол, а также бытовая техника остались Агутиной от прежних хозяев, так что докупать мебель понадобилось лишь для спальни.

«Комод я взяла тысяч за 30, кровать за 40», — рассказала Ксения.

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