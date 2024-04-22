Киркоров высказался о звездах, которые отреклись от РФ

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал решение звезд уехать из страны, сказав, что ему обидно терять друзей. Об этом артист рассказал в эфире телеканала НТВ.

© Вечерняя москва

— Обидно терять друзей. Столько было хорошего с (Андреем — прим. «ВМ») Данилко, Ириной Билык. Приезжали в Россию, несмотря ни на что. Они все прекрасно существовали здесь, пели, когда я ездил в Крым, — сказал Киркоров.

По его словам, ему обидно терять друзей, отрекшихся от страны. Он с теплом вспоминал, как было хорошо с Андреем Данилко и Ириной Билык, несмотря ни на что.

Киркоров отметил, что и Билык, и известный под псевдонимом Верка Сердючка Данилко хорошо жили в стране. Он также подчеркнул, что помог Билык обрести популярность.

Ярмольник высказался об уехавших из России артистах

Также Филипп Киркоров открыто заявил о своей неприязни к пятому мужу Аллы Пугачевой Максиму Галкину*. Если раньше он старался говорить о нем без негатива, то теперь артист высказывает все, что думает.

*Лицо, признанное иностранным агентом.