Киркоров вспомнил об измене Пугачевой во время их брака

56-летний певец Филипп Киркоров в интервью программе «Новые русские сенсации» на НТВ признался, что четыре года чувствовал себя «рогоносцем» из-за измен экс-супруги Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Исполнитель отметил, что не держит на Примадонну зла. Киркоров подчеркнул, что певица счастлива в последнем браке и пожелал ей здоровья.

Начал ее обхаживать [Галкин] и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась. Она счастлива с этим человеком. Дай Бог ей здоровья, — сказал Киркоров в эфире телешоу.

Ранее Киркоров выразил недоумение по поводу колких шуток Галкина, которые он отпускает в его адрес со сцены. Артист признался, что «получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента». Киркоров отметил, что не ожидал, что после этого Максим будет ездить по миру и публично оскорблять его.

Он добавил, что Галкин намеренно упоминает российских селебрити в выступлениях. По мнению Киркорова, шоумен специально осыпает коллег критикой, чтобы привлекать к себе больше внимания, а соответственно, и зрителей.

До этого продюсер Илья Саглиани сообщил, что Пугачева намерена стать единоличным владельцем замка в подмосковной деревне Грязь. По его данным, визит артистки в Москву запланирован на конец июня, Примадонна намерена переписать дом на себя. Продюсер считает, что Пугачева хочет исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента.