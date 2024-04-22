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Певец Сосо Павлиашвили поддержал идею включить песни Shaman в школьную программу

Певец Сосо Павлиашвили поддержал идею включить песни исполнителей Олега Газманова и Shaman (Ярослава Дронова) в школьную программу.

Сосо Павлиашвили поддержал идею включить песни Shaman в школьную программу
© Nsn.fm

Об этом артист заявил в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, помимо Газманова и Дронова на российской эстраде есть множество достойных песен, которые стоит показывать детям.

Павлиашвили отметил, что его песни «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони» тоже играют в школах и даже церквях.

С предложением включить песни SHAMAN и Олега Газманова в школьную программу выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Минпросвещения поддержало инициативу.

Ранее легендарный основатель московского Театра кошек Юрий Куклачёв в интервью НСН рассказал, что любимым певцом кошек театра является Shaman, отмечает «Радиоточка НСН».

Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили
Олег Газманов
Юрий Куклачев
Минпросвещения России
Госдума