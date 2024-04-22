Ушел в бизнес и занялся личной жизнью: раскрыты тайны пропавшего с ТВ Дмитрия Нагиева

Актер Дмитрий Нагиев два года назад пропал с телеэкранов и взял паузу в карьере. Изначально телеведущий объяснил свой перерыв в съемках «творческим отпуском», однако теперь появились новые подробности ухода артиста с телевидения. Об этом сообщает «Царьград».

В 2022 году Дмитрий Нагиев перестал вести шоу на федеральных каналах и с тех пор практически не появлялся на публике. В связи с исчезновением бывшего ведущего шоу «Голос» стали распространяться различные слухи о причинах такого решения. Однако впоследствии сам артист объяснил свой поступок. Более того, вскрылись и другие подробности о его жизни.

Как утверждал сам Дмитрий Нагиев, он принял решение сосредоточиться на работе в кино и театре. Также звезда сериала «Физрук» заявил, что ему интересно попробовать себя в бизнесе. На вопросы журналистов о возвращении на телевидение актер ответил, что вернется в наиболее подходящее для этого время.

«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — отметил Дмитрий Нагиев.

Кроме того, многие СМИ объясняют решение телеведущего уйти с экранов переменами в его личной жизни. Так, Дмитрий Нагиев не так давно стал дедушкой, поэтому, вероятно, теперь проводит больше времени с семьей. Также недавно появились сообщения о том, что артист стал во второй раз отцом. По данным издания TVcenter со ссылкой на Kp.ru, Дмитрий Нагиев не так давно признал своего второго ребенка.

«Появлялась информация о том, что в его доме на Новой Риге живут домохозяйка Анна Спектор и маленькая девочка, которая очень похожа на артиста. <…> Как стало известно „КП“, тайную дочь шоумена зовут Мира. Ребенка он признал официально и дал девочке свою фамилию. Мире 11 лет», — сообщил источник.

Как уточняет издание, дом в поселке Княжье Озеро обошелся Дмитрию Нагиеву примерно в 30 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Нагиев возобновил актерскую деятельность после двухлетнего перерыва.