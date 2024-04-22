Муж Лерчек раскрыл, на чем будет зарабатывать после развода

Начать неделю Артем Чекалин решил с общения с подписчиками, у которых к нему накопилось немало вопросов на фоне новостей о разводе. Например, Артем ответил, на чем будет зарабатывать на жизнь после развода.

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Бизнесмен дал понять, что никогда не испытывал нехватки средств к существованию и к тому же очень рано научился зарабатывать большие деньги — еще до того, как это стало возможно в соцсетях. К тому же у Чекалина, по его словам, имеются внушительные сбережения. Так что он, мол, без Лерчек и принадлежащей ей компании Letique, мягко говоря, не пропадет и лихо заработает еще больше.

Для тех, кто переживает, откуда будет мой доход. Во-первых, я никогда не был бедным. Во-вторых, с 21 года, это глубоко до Инстаграма*, я уже зарабатывал хорошие деньги. В-третьих, бизнес, сопоставимый по выручке и прибылям с Letique, у меня был в 23-24 года. О моих планах. У меня есть капитал, есть опыт, есть знания. И я хочу теперь сделать уже с умом и со всем опытом уже что-то большое и глобальное.

Кроме того, Артем рассказал, что какой-никакой доход приносит ему и Инстаграм*, где у него стабильно есть рекламодатели.

«Ну а доход... У меня есть реклама в Инстаграме*, доли во всех бизнесах остаются... Не бедствую», — заверил блогер и бизнесмен.

Ранее стало известно, что Лера и Артем Чекалины приступили к разделу имущества.

* Запрещен в РФ.