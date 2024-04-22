Сын Маслякова прокомментировал сообщения об уходе отца из КВН

Александр Масляков продолжит вести игры "Клуба веселых и находчивых" (КВН), информация о том, что Дмитрий Хрусталев окончательно сменит его на этом посту, на данный момент не соответствует действительности. Об этом сообщил его сын - телеведущий Александр Масляков-младший. ТАСС

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал Масляков-младший, комментируя сообщения о том, что шоумен Дмитрий Хрусталев окончательно сменит его отца на посту ведущего КВН. Lenta.ru

Информация о том, что Маслякову нашли постоянную замену в КВН, стала распространяться в СМИ ранее 22 апреля. Ura.Ru