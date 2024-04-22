Пугачева рассказала о странных отношениях с внуками от Орбакайте

В день, когда Алле Борисовне исполнилось 70, она и вся ее семья появились в студии программы «Пусть говорят».

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Члены семьи рассказали чуть больше о том, какой является Примадонна за кадром, а в тот момент, когда в студии появились все внуки Пугачевой от Кристины Орбакайте, она заявила, что бабушкой им не была.

«Опустим тему бабушек. Я для них никогда не была бабушкой вообще. Может я и хотела бы, но не была», — отметила певица, вызвав короткое молчание всех присутствующих.

Публика сначала поразилась, предположив, что певица не ладит со своими наследниками, однако, смысл ее слов заключался совсем в другом. Все дело в том, что дети не называют артистку бабушкой.

Они предпочитают говорить «Алла», «Аллуся», считают ее своей близкой подругой. Как отметил Дэни, традиция эта началась с Никиты.

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Младшие просто подхватили его стиль общения с бабушкой. Дети отметили, что Алла Борисовна всегда делала для них очень много.

Придумывала игры, развлекала, посвящала в музыку, учила играть на пианино. Иногда делала это с пользой и для себя, давая детишкам краски и кисти и призывая их покрасить скамейки.