Жена Дробыша высказалась о финансовом насилии в семьях

Жена композитора Валерия Дробыша высказалась в личном блоге о финансовом насилии в семьях. По словам певицы Саши Дробыш, многие женщины подвергаются этому и не знают, как должно быть по-другому.

«Все ли знают, что в семье есть понятие, как финансовое насилие? Это когда жена не может работать с маленьким ребенком, а муж не дает денег или существенно урезает в расходах. С финансового насилия частенько начинается и физическое, потому что природа одна — желание контроля и власти над беззащитным в моменте партнером. По всем законам всех стран мира мужчина обязан обеспечивать мать своих детей и детей. И под обеспечивать понимается не только еда, а абсолютно все нужды здорового человека — одежда, отдых, развлечения и все то, что составляет личность», — отметила артистка.

Исполнительница замужем за старшим сыном продюсера Виктора Дробыша. Певица признавалась, что до знакомства с супругом считала его «испорченным папенькиным сынком», однако на первом свидании композитор удивил ее скромностью. Пара поженилась в 2013 году, у супругов четверо детей: Иван, Маруся, Мика и Шанти.

Дробыш работал с невесткой, но разорвал контракт, узнав о ее первой беременности. Певица отмечала, что после этого они долго не общались. По словам артистки, сейчас у нее нет никаких обид и претензий к тестю. Дробыш подчеркивала, что продюсер никогда не был против ее отношений с сыном, но его разозлила внезапная новость о пополнении в семье, означавшая перерыв в творческой карьере Саши.