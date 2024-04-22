Продюсер осудил новую песню без Ионовой

Политическая повестка не идет на руку обновленному проекту «Глюк'oZа», даже несмотря на сохранение стилистики, голоса и манеры исполнения, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. Он напомнил, что продюсер Максим Фадеев создавал «Глюк'oZу» как добрый проект для детей, который стал коммерчески успешным. Обновленное творчество Бабичев назвал ««Глюк'oZа» курильщика».

Манера и голос схожи с Ионовой. Это выглядит как продолжение и возрождение проекта. При этом есть ряд серьезных но. Мне кажется, политическая повестка не идет на руку проекту. «Глюк'oZа» создавалась как добрый, чистый проект для детей. В пик популярности собирались полные залы, в основном дети и родители. Это была добрая и приятная атмосфера детского праздника. Это был коммерчески успешный проект, направленный на конкретную аудиторию. Что ни песня, то попадание, и это были хиты, — сказал Бабичев.

По мнению музыкального критика, у обновленного проекта совсем другие взгляды и подача. Бабичев считает, что это может расстроить давних фанатов «Глюк'oZы».

Сейчас это как будто «Глюк'oZа» курильщика. Совсем другие взгляды, другая текстовая подача. Стилистически музыкально вроде бы та «Глюк'oZа» и сейчас думаешь, что услышишь очередную историю про добермана или что-то-то приятное уху, доброе, без подводных камней, то чего всегда ждал. Но нет, — добавил Бабичев.

Ранее Фадеев заявил, что музыкальный проект Глюк'oZa будет перезапущен без Чистяковой-Ионовой. Кто именно займет место Глюкозы, неизвестно. Релиз новой композиции «Мыши» состоялся 19 апреля. Песня посвящена нынешним политическим отношениям между Россией и другими странами. В частности, ее начало начинается с обращения к Европе.