Стало известно, зачем Киркоров и Басков выступали перед молдавской оппозицией

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему Филипп Киркоров и Николай Басков выступали на съезде молдавских оппозиционеров.

«Возможно, Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать тех лидеров оппозиции, которые пророссийски настроены. Поэтому они и выступили на съезде. Проведение данного мероприятия в Москве — политическая поддержка, а их выступление — поддержка народа Молдавии через культуру», — напомнил Рудченко.

Продюсер также напомнил, что культура и искусство являются формой «мягкой силы». В связи с этим Рудченко выразил мнение, что Киркоров и Басков решили выступить перед молдованами, чтобы не «потерять» их как большую часть населения Украины.

20 апреля менеджер агентства по организации праздников рассказал, что россияне стали чаще звать на корпоративы исполнителей песен 90-х и шансона, нежели Филиппа Киркорова и Николая Баскова. 18 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву.