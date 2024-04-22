Песня на стихи Марии Захаровой взяла солидную премию

Российская певица Любовь Успенская получила статуэтку «Золотой гриф» за песню «Сила моя со мной» на церемонии «Шансон года — 2024». Композиция была написана на стихи представителя МИД России Марии Захаровой.

Это уже третья совместная работа Захаровой и Успенской. До этого представитель министерства иностранных дел написала тексты к песням «Я слишком тебя любила» и «Мольба».

Премия «Шансон года — 2024» состояласьв Подмосковье 20 апреля. Ведущими концерта выступили рок-музыкант Александр Маршал и актриса Александра Ребенок.

До этого песни на слова Захаровой уже исполняли такие артистки, как Валерия и Люся Чеботина, причем для последней она была написана на английском языке, что сама дипломат в шутку называла своим вкладом в импортозамещение. Также художник Никас Сафронов рассказывал, что работает над клипом к песне на слова представителя МИД РФ.

В декабре Мария Захарова рассказала, что сочинила рождественскую песню. Она сообщила, что в работе приняли участие ее белорусский коллега Анатолий Глаз и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Дипломат призналась, что текст появился еще около 2,5 года назад. Все это время она находилась в поиске соавторов для написания подходящей музыки.