Дмитрий Нагиев нашел подработку в Дубае

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев является одним из самых высокооплачиваемых российских артистов, однако он все еще дополнительные источники заработка. Так звезда отечественного ТВ нашел себе подработку в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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Отмечается, что 57-летний Нагиев проводит мастер-классы, участие в которых стоит баснословных денег. В России актер тоже не сидит на месте, он участвует в съемках кино и сериалов, а недавно завершил работу над картиной «Кто быстрее?» и в настоящее время снимается в Сочи на съемочной площадке фильма «Агент 00 Батя».

Помимо прочего ведущий задействован в рекламе, проводит частные мероприятия, играет в спектакле. Его гонорар за день съемок составляет от 300 до 500 тысяч рублей, за ведение приватного мероприятия — пять миллионов рублей, а за рекламный контракт — 20 миллионов рублей.

Продолжая экспериментировать в профессиональной сфере, Нагиев весной начал проводить мастер-классы в Дубае. В столице в ОАЭ уже в мае будет доступен двухдневный очный курс, где можно будет научиться актерским техникам, импровизациям для жизни и бизнеса.

Реклама проекта обещает раскрыть таланты и потенциал, гармонизировать личность, повысить энергию и харизму. На курсе будут обучать пересмотру амбиций, управлению состоянием и эмоциями, а также уверенностью на сцене и перед камерой.

Команда Нагиева включает в себя лишь трех человек. Туда вошел сын актера Кирилл Нагиев, актер и педагог Александр Шульгин, а также режиссер и актриса Ксения Митрофанова. Программа в себя включает двухдневный мастер-класс от Нагиева-старшего и участие в показе мастер-номеров. Стоимость курса — 15600 AED (396 тысяч рублей — прим. «ВМ») с человека.

В случае недовольства после первого занятия организаторы обещают вернуть 50 процентов стоимости. Группа состоит из 20 человек. Подобные мероприятия обещают проводиться регулярно, сообщает «Комсомольская правда».

19 апреля стало известно, что Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам в кино после двухлетнего перерыва. Актер Дмитрий Нагиев в последнее время мало показывается на публике. Артист востребован на корпоративах, однако в телепроектах участвовать перестал. Отсутствие Нагиева объяснил экс-солист «Аукцыона» Сергей Рогожин.

Недавно Дмитрий Нагиев снялся в YouTube-шоу, где рассказал специалисту по продаже недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах Виктору Шкипину о том, почему не может приобрести там жилье.