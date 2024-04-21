Лепс признался, что сомневался в успехе своих песен

Певец Григорий Лепс заявил, что практически никогда не был уверен в успехе своих композиций. Слова артиста приводит «Комсомольская правда».

Исполнитель отметил, что универсальной формулы успеха в музыке не существует. Лепс признался, что никогда полностью не был уверен, что его песни станут хитами.

«Кроме «Рюмки водки». В этой песне я был уверен на все 100%», - добавил он.

В конце марта Лепс представил свою новую песню «Мама». Музыку написал композитор и продюсер Максим Фадеев, передает «Радиоточка НСН».