Дибров рассказал о необычном хобби

Дмитрий Дибров рассказал, что увлекся шитьем. Началось все с того, что несколько лет назад он перенес инсульт. Восстанавливался долго и трудно, врачи требовали развивать мелкую моторику.

Дмитрий решил научиться шить и вышивать. А со временем увлекся портновским мастерством. Он рассказал, что недавно сшил брюки за четыре дня, пишет 5 Канал.

«Если бы кто-нибудь предложил мне поработать с этим делом, я бы с удовольствием. Но я бы не шил, я бы их придумывал. Это очень трудная работа», — рассказал Дмитрий.

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что до сих пор борется с последствиями перенесенного несколько лет назад инсульта. Он не скрывает, что испытывает проблемы с памятью и борется с развитием склероза.