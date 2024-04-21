Обнародована стоимость бриллиантов Успенской

Любовь Успенская стала одним из лауреатов премии «Шансон года – 2024». На церемонию награждения королева шансона пришла в ярко-крсном платье, украшенном перьями, бисером и пайетками.

Драгоценности Успенской, как узнали журналисты, стоили целое состояние. Массивный браслет в форме змеи итальянского ювелирного дома Bulgari сделан из белого золота и инкрустирован бриллиантами. Такой браслет стоит 365 тысяч долларов (35,5 миллиона рублей), пишет «Комсомольская Правда». Кольцо из этой же коллекции, украшавшее руку певицы, можно приобрести за 17200 долларов (1 миллион 677 тысяч рублей).

У Любови Залмановны есть еще колье Bulgari. Украшение из белого золота с бриллиантами обошлось артистке в 39 миллионов рублей. Певица рассказывала, что выбрала и купила его сама.

Любовь Успенская накануне прокомментировала сообщения о своей недавней госпитализации. Исполнительница хита «Кабриолет» опровергла слухи о проблемах со здоровьем, подчеркнув, что информация о том, что она лежала в больнице, — это фейк.