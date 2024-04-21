Муцениеце похвалилась успехами на музыкальном поприще

Агата Муцениеце сообщила, что не так давно начала посещать занятия по вокальному мастерству. До желанного идеала еще работать и работать, но в целом своими успехами Агата довольна. Об этом пишет издание super.ru.

На своей страничке в социальной сети актриса выложила видеоролик, где исполнила хит американской певицы Анастейши «Left Outside Alone».

«Я очень волнуюсь, очень мне страшно! Но мы с Еленой Чепиной долго занимались, долго выбивали мой комплекс "не поющей", убирали зажимы! Да, еще много над чем надо работать, но вот наш первый результат!» - написала звезда.

И завершила пост с юмором – велела поклонникам ждать ее сольного концерта в «Олимпийском».

Агата Муцениеце продолжает интриговать своих фанатов. В последнее время звезда «Закрытой школы» всячески намекает на роман с актером и ведущим Иваном Чуйковым. Они стали частенько появляться вместе и даже посвящать друг другу сторис.

А накануне у пары случился самый громкий на данный момент светский выход — Иван и Агата вместе позировали фотографам на дождливой красной дорожке Московского международного кинофестиваля.