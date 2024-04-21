Друг Пугачевой назвал «завистливыми»проигнорировавших ее юбилей коллег

Алла Пугачева после отъезда перестала быть персоной номер один в российском шоу-бизнесе. Это наглядно показал юбилей Примадонны. Если раньше именинницу заваливали поздравлениями и презентами, то теперь с Днем рождения ее поздравили очень немногие.

Александр Левшин, заслуженный артист России, проработавший с Примадонной тридцать лет, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Кто-то боится, другие - из осторожности за свою репутацию. Я написал на своей страничке, что каждый человек достоин того, чтобы его поздравляли. Во-первых, потому что он просто родился и во славу его родителей. Многие считают, что Алла наделала кучу ошибок. Я тоже считаю, что она во многом не права. Но поскольку я не политик, могу оценивать только то, что вижу. Считаю, что она поехала за семьей», - сказал Левшин.

В целом артист не удивлен, что те, кто из года в год ходил на поклон к Примадонне, сейчас от нее отвернулись. Нечто подобное происходило во все времена, пишет «Московский Комсомолец».

«Люди культуры ревнивы, мнительны, с комплексами. Они завистливы и меркантильны», - констатировал Александр.

Ранее подруга Аллы Пугачевой Кира Прошутинская раскрыла правду, почему певица не может вернуться в Россию. Она уверена, что Примадонна покинула родину, чтобы сохранить семью.