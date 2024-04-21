Валиева будет вести шоу на Первом канале

Фигуристка Камила Валиева рассказала во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin, что будет ведущей нового шоу на Первом канале. Об этом пишет РИА «Новости».

Девушка отметила, что премьера шоу пройдет в ближайшее время.

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей», — пояснила Валиева.

Напомним, что 29 января 2024 года спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал ее результаты с этой даты.

Камила Валиева приняла участие в съемках шоу «Новая Фабрика звезд»

Ранее спортсменка заявила, что желает попробовать себя в самых разных областях, чтобы понять, к чему лежит её душа.