Новый ведущий КВН готовился к этой работе несколько лет

Последние два года КВН проходит практически без Александра Маслякова. 82-летнего основателя КВН все это время подменяли разные шоумены. В разное время это были Валдис Пельш, Михал Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.

И вот «бессменному» Маслякову подобрали замену. Вместе него вести игру будет бывший КВНщик, юморист Дмитрий Хрусталев.

«СтарХит» пишет, что кандидатуру Хрусталева утвердил сам Масляков-старший, одобрил ее и его сын. А Масляков-младший продолжит работу как главный продюсер.

Комик Дмитрий Хрусталев в интервью порталу "Страсти.Ру" вспомнил, как Александр Масляков внезапно предложил ему вести КВН.

«На 60-летии КВН, после успешной игры, я подошел к Александру Васильевичу поблагодарить за состоявшийся праздник, в целом за все, что он сделал для меня и множества молодых команд. И в этот момент он совершенно неожиданно предложил: "А не хочешь ли ты встать на мое место? А я буду наблюдать из зала"», - рассказал Хрусталев.

Тем не менее, добавил шоумен, после этого разговора прошло еще два года кастингов, прежде чем он смог заступить на должность.