Басков признался, что переживает за народ Молдавии

В Москве начал работу съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление страны в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Евросоюзом.

В воскресенье, 21 апреля, перед участниками съезда Николай Басков выступил. Во время общения со зрителями Басков отметил, что у него болит сердце за народ Молдавии. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Я от всего сердца желаю вам победы и удачи. Я поддерживаю Гагаузию, ее право на самоопределение. Мне бояться нечего, я во всех расстрельных списках», - сказал певец.

Н а съезде представители молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока под названием «Победа». Документ подписали лидеры партий «Шор», «Шанс», «Виктория» и других. К слову, лидер партии «Шор» Илан Шор является супругом певицы Жасмин.