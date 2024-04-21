Павлиашвили сообщил об открытии ресторана

У известного грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили есть свой ресторанный бизнес. Как сказал сам исполнитель в беседе с журналистами news.ru:

«Я скромный служитель музыки и сцены. Звезды для меня — мой зритель. Я не преувеличиваю. Что касается бизнеса... Есть у нас рестораны, один работает, другой достраивается. В принципе, все хватает».

Работает заведение, где готовят грузинскую кухню. А достраивается ресторан, где будут подавать кухню узбекскую.

Кроме того, у Павлиашвили есть домашнее хозяйство. В частности, семья певца держит кур.

«Мы всегда дарим, мы всегда раздаем (яйца), потому что невозможно столько съесть, сколько нам дарят курочки», — поделился певец.

Ранее Сосо Павлиашвили раскрыл секрет, как ему удается хорошо выглядеть в 59 лет. На полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года» 2024 года он признался, что много ходит, плавает, никому не завидует и радуется за всех.

По словам артиста, у него нет гордыни и тщеславия, которые бы «сжирали» его изнутри. Павлиашвили добавил, что любит жизнь и людей вокруг, а также максимально старается делать добрые дела