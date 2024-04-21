Собчак посмеялась над нарядом Канделаки

Ксения Собчак прокомментировала прошедший в столице кинофестиваль. Она выложила в Телеграм-канале видеорепортаж с светского события, акцентировав внимание на Тине Канделаки.

«Все как на подбор «на стиле», надо сказать, никто не выбивается», - подписала видео Собчак, оставив тут же смеющийся смайлик.

Бывшая подруга Ксении была одета достаточно экстравагантно - в асимметричное платье с длинным шлейфом и большим вырезом, с воланами на рукава. Сверху была накинута объемная шуба.

«Даже поверить невозможно, что всего лишь 15 лет назад знакомились там с Джек Николсоном и с фестиваля уехали ужинать в Джусто, (помните такое место?) а в другой год с Тарантино ездили в странный клуб «четыре комнаты», который он захотел посмотреть… Но то былое. Сейчас как-то так», - резюмировала Ксения.

Ранее Собчак была вызвана на допрос в полицию. Причиной стало уголовное дело в отношении Елены Блиновской, которая сейчас находится в СИЗО по обвинениям в неуплате налогов.

Напомним, в 2021 году она закатила вечеринку по случаю своего дня рождения за 119 миллионов рублей. Ведущими были Ксения Собчак и Иван Ургант.