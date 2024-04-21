Продюсер сообщил о возможном приезде Пугачевой

Алла Пугачева покинула Москву уже почти два года назад. В основном певица с семьей живет в Израиле, также она бывает на Кипре и в Прибалтике. А в столицу приезжает исключительно по делам. Сейчас, как рассказывают ее знакомые из сферы шоу-бизнеса, остро стоит вопрос продажи знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь.

Здание общей площадью строений 2 тысячи 467 кв м и территорией площадью 2 га, как пишет «Комсомольская Правда», продать будет крайне сложно. Сам по себе объект недвижимости - дорогостоящий, но он находится на территории обычного поселения, а не закрытого поселка, к тому же, архитектура и обстановка – весьма своебразны. К тому же, немногие захотят покупать недвижимость, принадлежащую иноагенту. Сейчас собственником замка является супруг Примадонны.

Продюсер Илья Саглиани сказал журналистам:

«Говорят, что Алла Пугачева планирует оформлять дом в деревне Грязь на себя, чтобы исключить риски потери недвижимости мужа-иноагента. Планы предсказуемые. Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России – но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет «забудутся». Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну и тогда не придется приезжать «тайно».

Алла Пугачева не смогла масштабно отметить юбилей в Израиле, где сейчас проживает с детьми и супругом. Однако певица решила не отказываться от торжества: накануне стало известно, что она отправилась на Кипр.