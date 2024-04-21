Повалий пожаловалась на тяжелое финансовое положение

Таисия Повалий – уроженка Киевской области. После того, как певица решила связать свою жизнь с Россией, она мечтала обзавестись здесь жильем. Однако немало лет звезде пришлось жить на съемной квартире.

И вот наконец 59-летняя певица купила дом недалеко от Москвы стоимостью 45 миллионов рублей. Но собственных средств на то, чтобы оплатить дорогостоящую покупку, было недостаточно. Таисия Николаевна была вынуждена взять кредит, пишет Экспресс Газета.

«Жилье в кредите. Мама говорит: „Выплаты, а потом будет твое“. Еще долго. Раньше у меня постоянно шились наряды. Мало того, я еще ездила в магазины и приобретала, не глядя на цены. Сейчас смотрю, сколько это стоит», — говорит Повалий.

Тем не менее, Таисия счастлива. Она надеется, что в ближайшее время обязательно соберет друзей, чтобы отметить новоселье.

Певица рассчитывает выплатить ипотеку в течение двух-трех лет. Она отметила, что не сможет считать дом полностью своим, пока не заплатит за него.