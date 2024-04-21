Розенбаум высказался о пластических операциях

Александр Розенбаум был участником Церемонии вручения премии «Шансон года», которая прошла вечером 20 апреля в «Live Арене».

Журналисты спросили певца: за счет чего он поддерживает хорошую форму? Розенбаум ответил, что не предпринимает особых усилий, просто старается придерживаться разумного, согласно возрасту, режима питания и физической активности, информирует «Комсомольская Правда».

«Я не диетный человек, но, конечно, соблюдаю определенные рамки приличия, которых требует мой возраст, я ведь не молодой человек, мягко выражаясь. Но никаких специальных диет я не держу, много работаю, живу достаточно активно. Маме с папой большое спасибо, за то, что они генетически не дали мне склонность, наверное, к полноте. Надо держать себя в руках», — ответил артист.

Вопрос о пластических операциях возмутил исполнителя.

«Никогда в жизни! Я доктор. И у нас был предмет челюстно-лицевая хирургия на пятом курсе. И наш преподаватель, а это было еще в семидесятых годах прошлого столетия, говорил: «Дорогие мои студенты, пластику нужно делать людям, у которых либо посттравматические какие-то дела, либо что-то действительно мешает человеку. Бывают пороки развития». Но в угоду моде… Ну вы посмотрите, я прошу прощения, но вы посмотрите на этих губастых. Зачем это? Потому что модно! И калечат себя люди», - эмоционально высказался шансонье.

Ранее Александр Розенбаум высказал свое мнение по поводу школьного образования. Он убежден, что в школьных учебниках по истории должна содержаться информация, которая честно расскажет людям о событиях, происходящих, в том числе, после 1991 года. При этом артист отметил, что считает допустимым то, что учебники истории дополняются или переиздаются после их выхода.