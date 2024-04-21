Шуфутинский назвал важное условие для семейной жизни
Михаил Шуфутинский недавно выпустил совместный клип на песню «Помада на щеке» с молодой певицей МІА ВОYKA. С ней же он и появился на премии «Шансон года». После выступления к мэтру и его спутнице подошли журналисты. В беседе, в частности, прозвучал вопрос об отношении артистов к брачному договору, пишет «Комсомольская Правда».
МІА ВОYKA ответила, что считает этот документ важным и нужным. Шуфутинский сказал, что он того же мнения.
«Все непредсказуемо. И мы не должны, друг друга обижать. Мы пары, должны друг другу верить. А чтобы мы верили, это должно быть подкреплено какими-то четкими договоренностями. Тогда это легче», — сказал Михаил Захарович
Ранее певец Михаил Шуфутинский объяснил, что не регистрирует отношения с возлюбленной Светланой Уразовой, потому что этот вопрос вообще никогда не стоял за все время их отношений.
«У нас не было времени об этом думать, мы вместе всегда. Может, она и хочет. Ну, а как люди жили раньше? Да, были венчания, но я, например, не религиозный настолько, чтобы пойти венчаться в церковь. Светлана тоже. Мне вообще кажется, что это может нас немножко напрячь. У нас нет этой проблемы, мы об этом не говорим», — рассказал исполнитель хита «3 сентября».
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