Шуфутинский назвал важное условие для семейной жизни

Михаил Шуфутинский недавно выпустил совместный клип на песню «Помада на щеке» с молодой певицей МІА ВОYKA. С ней же он и появился на премии «Шансон года». После выступления к мэтру и его спутнице подошли журналисты. В беседе, в частности, прозвучал вопрос об отношении артистов к брачному договору, пишет «Комсомольская Правда».

МІА ВОYKA ответила, что считает этот документ важным и нужным. Шуфутинский сказал, что он того же мнения.

«Все непредсказуемо. И мы не должны, друг друга обижать. Мы пары, должны друг другу верить. А чтобы мы верили, это должно быть подкреплено какими-то четкими договоренностями. Тогда это легче», — сказал Михаил Захарович

Ранее певец Михаил Шуфутинский объяснил, что не регистрирует отношения с возлюбленной Светланой Уразовой, потому что этот вопрос вообще никогда не стоял за все время их отношений.