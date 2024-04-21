Влад Соколовский и Ангелина Суркова сыграли свадьбу, на которую продавали билеты

Певец Влад Соколовский женился на актрисе Ангелине Сурковой. Официально пара оформила отношения еще в 2022 году, однако свадьбу решено было сыграть лишь сейчас. Примечательно, что на мероприятие Соколовский и Суркова продавали билеты, цены стартовали от 2,5 тысяч рублей.

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Свадьба прошла в клубе Soho. Как следует из аннотации к событию на сайте, где продавались билеты, перед гостями выступали VS20 [Live Wedding Set], Chertkovski, INVRS, F.A.R, Millerusha.

Девушкам обещали бесплатные напитки в баре заведения с 22.00 до полуночи, всем посетителям рекомендовали одеться в стиле бохо.

На мероприятие Соколовский и Суркова приглашали всех желающих, мероприятие они позиционировали как автопати после основной церемонии.