Егор Крид купит Tesla Cybertruck от компании Илона Маска

Певец Егор Крид в настоящее время находится в Соединенных Штатах Америки. Вскоре его ждет приятная, но очень дорогая покупка — автомобиль Tesla Cybertruck от компании предпринимателя Илона Маска. Возможно, он посвятит новой машине трек, как несколько лет назад написал песню «Ламбо» и снялся в клипе на нее на Lamborghini Urus.

© Вечерняя Москва

Tesla Cybertruck — футуристический автомобиль от Илона Маска, очередь на приобретение которого стоит еще с 2021 года. Самая дорогая машина в Штатах стоила 100 тысяч долларов (около 9,5 миллиона рублей). Однако такие цены уже исчезли, потому что владельцы получили первые автомобили. Тем не менее Крид планирует приобрести машину по завышенной стоимости через знакомого. При этом она останется в США — певец не собирается перевозить ее в Москву или Дубай, где в последние годы проживает его семья.

— Подумал, что крутая машина. Появилась возможность взять, потому что модель очень редкая, но сейчас много появилось их на улицах. Тем более в Штатах часто бываю, пусть у меня тут будет своя машина. На нее очередь, но я покупаю у знакомого чувака по завышенному прайсу, — написал Егор Крид в личном микроблоге.

Российский ученый Михаил Радуга, который просверлил себе череп, чтобы вживить чип и контролировать сновидения, научился управлять автомобилем Tesla Cybertruck во сне. В его эксперименте приняли участие пять добровольцев, которые успешно справились с поставленной задачей.